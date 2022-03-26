قال الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني: إنه يتمنى وصول المنتخب السعودي لدور ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف على حد قوله.

فلاح القحطاني :

مطلوب من المنتخب أن يصل لدور الـ16 بكأس العالم .. ومباراة استراليا مهمة على المستوى التاريخي والتصنيف ..

الحصاد الرياضي …@falahsport pic.twitter.com/hgx0AsdR5y

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 26, 2022

الوصول لثمن النهائي إنجاز:

وتحدث فلاح القحطاني في قناة 24 الرياضية قائلًا: “يجب ألا نكتفي بالتمثيل المشرف والمشاركة، طموحنا اختلف حاليًّا وأرى أن وصول الأخضر لثمن النهائي في المونديال كحد أدنى سيكون إنجازًا عظيمًا، لو حاولنا الوصول لدور الثمانية كان بها ولكن أرى أن إنهاء المشاركة في دور ثمن النهائي، سيكون شيئًا رائعًا”.

وتابع: “كان من الممكن الفوز على الصين، ولكن حسم التأهل جعل اللاعبين يخوضون مباراة الصين بدون أي جدية، ويجب الفوز على أستراليا يوم الثلاثاء، وذلك من أجل تحسين التصنيف”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.