للمرة الخامسة على التوالي تتصدر فنلندا، قائمة أسعد دول العالم، وبفارق كبير عن نظيراتها في الشمال الأوروبي بتقرير السعادة العالمي لهذا العام 2022.

فنلندا الأسعد عالميًّا

وقالت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: إن الدنمارك احتفظت بالمركز الثاني، بحسب ما نشرت وكالة “بلومبرج”، فيما تجاوزت آيسلندا سويسرا لتحتل المركز الثالث، واختتمت هولندا المراكز الخمسة الأولى.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فاحتلت المرتبة 16، بزيادة ثلاثة مراكز عن عام 2021.

وأوضحت الشبكة أنه على مدى السنوات العشر التي نُشر فيها تقرير السعادة، تحققت أكبر مكاسب السعادة في صربيا وبلغاريا ورومانيا، فيما سجلت أكبر التراجعات في دول لبنان وفنزويلا وأفغانستان.



الأمور الضرورية للرفاهية:

من جانبه قال مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا جيفري ساكس: إن الدرس المستفاد من تقرير السعادة العالمية على مر السنين هو أن الدعم الاجتماعي، والكرم تجاه بعضنا البعض، والصدق في الحكومة أمور ضرورية للرفاهية، وهو الأمر الذي جعل بلدان الشمال الأوروبي، وسويسرا، وهولندا، ولوكسمبورج في المراكز الأولى.



ارتفاع التوتر والقلق:

وفيما يتعلق باقي بلدان العالم فقد اكتشف المؤلفون، في المتوسط​​، اتجاهًا تصاعديًّا معتدلًا طويل المدى في التوتر والقلق والحزن في معظم البلدان، بالإضافة إلى “انخفاض طفيف طويل الأجل في التمتع بالحياة”.

يستخدم التقرير بيانات المسح العالمية للإبلاغ عن كيفية تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة حول العالم، مع التصنيف على أساس متوسط ​​ثلاث سنوات.

وتشمل المتغيرات الرئيسية التي تساهم في تفسير تقييمات حياة الأشخاص الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومتوسط ​​العمر المتوقع الصحي والكرم والدعم الاجتماعي وحرية اتخاذ خيارات الحياة وتصورات الفساد.