رزق الزميل خالد الحمودي، اليوم السبت، بمولودة جديدة اتفق هو وزوجته على تسميتها “فهده”.
وقال الحمدي، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقت هذا اليوم فضل من الله بمولوده وقد سميتُهُا فهده، أسأل الله العظيم أن يبارك فيها وينبتها نباتاً حسناً، وأن يرزقني برها، وتبلغ أشدها، وأن يجعلها من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم.
“المواطن” تهنئ الزميل خالد الحمودي بالمولودة الجديدة وتدعو الله أن تكون قرة عين له ولزوجته.
بورك لك في الموهوبة، وشكرت الواهب، وبلغت أشدها، ورزقت برها، اللهم ارزقها جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم اجعلها مولودة خير وبركة واجعلهابارةً، وارزقها عافية من عندك، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام واكنفها بعزك الذي لا يرام واحرسها من عيون الإنس والجن.
ألف مبروك ماجاك وتتربى بعزك 💙