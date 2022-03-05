رزق الزميل خالد الحمودي، اليوم السبت، بمولودة جديدة اتفق هو وزوجته على تسميتها “فهده”.

وقال الحمدي، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‏ رزقت هذا اليوم فضل من الله بمولوده ‏ ‏وقد سميتُهُا فهده، أسأل الله العظيم أن يبارك فيها وينبتها نباتاً حسناً، ‏وأن يرزقني برها، وتبلغ أشدها، ‏وأن يجعلها من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم.

“المواطن” تهنئ الزميل خالد الحمودي بالمولودة الجديدة وتدعو الله أن تكون قرة عين له ولزوجته.