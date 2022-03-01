أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أهم أعراض نشاط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، وأفضل الطرق للعلاج.

وقالت فهد الطبية، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إن أعراض نشاط الغدة الدرقية تشمل ما يلي:

أعراض نشاط الغدة الدرقية

1- القلق والارتعاش

2- التعرق وعدم تحمل الأجواء الحارة

3- الخفقان واضطرابات في نبضات القلب

4- نقصان في الوزن مع زيادة الشهية

5- تضخم الغدة في الدرقية

تشخيص الحالة

وأوضحت فهد الطبية، أنه يمكن تشخيص الحالة من خلال تحليل لوظيفة الغدة الدرقية في الدم والذي يبين مستوى هرمونات الغدة الدرقية.

أما عن أفضل طرق العلاج فهي كالتالي:

– عن طريق الأدوية

– اليود المشع

– الجراحة