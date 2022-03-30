يكثر استخدام شراب التمر الهندي خلال شهر رمضان المبارك، لكنّ كثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية المرتفعة للتمر هندي، وفوائده الصحية المذهلة وخصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات، كما أنه عنصر فعّال في فقدان الوزن الزائد.

فوائد عديدة:

ويعد التمر الهندي سلعة ثمينة جدًا بمكوناته الغذائية، وتشمل هذه المكونات مستويات هامة من فيتامينC ،E ،B، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والألياف الغذائية، كما أن هناك أيضًا عددًا من المركبات العضوية التي تجعل التمر الهندي مضادًا قويًا للأكسدة ومضادًا للالتهاب.

استخدامات التمر الهندي:

ويمكن تناول التمر الهندي كفاكهة خام، كما يستخدم في الحلويات بمجرد نضجه بالكامل، أو يمكن تجفيفه واستخدامه كتوابل أو شراب من خلال نقعه وتصفيته، وغالبًا ما يستخدم في المربى والصلصات، ويتم تجفيفه واستخدامه كحلوى في بعض أجزاء من العالم.