انتهت مباراة العراق ضد الإمارات ، بخسارة المنتخب الإماراتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة” في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم عن المجموعة الأولى.

ملخص مباراة العراق ضد الإمارات

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء قوي من قبل المنتخب العراقي، الذي بحث عن إحراز الهدف الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب حسين السعيدي في إحراز الهدف الوحيد لـ المنتخب العراقي في الدقيقة الـ55.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بفوز المنتخب العراقي بهدف دون رد.

الملحق الآسيوي لم يُحسم بعد مباراة العراق ضد الإمارات

وبعد نهاية مباراة العراق ضد الإمارات، اشتعل الصراع على بطاقة الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي للمنافسة على حجز مقعد بالمونديال.

وبعد نهاية المباراة، تأجل حسم بطاقة الملحق الآسيوي للجولة العاشرة والأخيرة، حيث تظل المنافسة قائمة بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث حاليًا برصيد 9 نقاط، وشقيقيه العراقي واللبناني صاحبي المركزين الرابع والخامس.

يذكر أن المنتخب الإماراتي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات، بينما سيواجه منتخب العراق نظيره السوري أيضًا يوم الثلاثاء.

وكانت مباراة العراق ضد الإمارات أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.