شهد مساء أمس الثلاثاء حجز مقاعد جديدة في كأس العالم في قطر 2022، في ختام تصفيات المونديال في أدواره الأخيرة لأوروبا وآسيا وأفريقيا.

صدارة الأخضر تخطف الأضواء في آسيا

كان هناك العديد من المباريات التي شهدتها قارة آسيا أمس الثلاثاء، والتي بدأت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين منتخبي اليابان وفيتنام،وفوز إيران بثنائية نظيفة على حساب لبنان، بينما حسمت الإمارات الثلاث نقاط على ضد كوريا الجنوبية.

وفي مباراة متوازنة، خرجت العراق بنقطة التعادل ضد منتخب سوريا، وزادت عمان جراح الصين بعد الفوز بثنائية نظيفة، وكان الثاني قد تعادل أمام الأخضر في الجولة الماضية على أرضه بهدف لكل فريق.

وفي ملعب الجوهرة، حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على أستراليا، بهدف دون رد، وسط احتفالية ضخمة لجماهير الأخضر احتفالاً بتصدر المجموعة، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

رونالدو وليفاندوفسكي يخطفون بطاقة التأهل

في تصفيات نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، شهدت مباراتي البرتغالي ومقدونيا الشمالية، وبولندا والسويد،تأهل رونالدو ورفاقه، بصحبة روبرت ليفاندوفسكي لمونديال قطر، بعد انتهاء المواجهتين بنفس النتيجة بثنائية نظيفة.

نتائج صادمة في تصفيات أفريقيا

نجح كل من المغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال، في خطف بطاقة التأهل أمس لمونديال قطر 2022، بعد مباريات دراماتيكية، شهدت العديد من النتائج غير المتوقعة والصادمة التي كانت سبباً مباشر في صعود منتخبات بالوقت القاتل.

المنتخب الجزائر الذي أضاع بطاقة التأهل في الوقت القاتل، بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ 120، ليرد الكاميرون سريعا قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بثانية واحدة، ليتأهل لنهائيات كأس العالم بقطر.

وتعادل منتخب غانا مع نيجيريا بهدف لكل فريق ليصعد الأول، أما المنتخب المصري فخسر بطاقة التأهل بعد الإخفاق في ركلات الترجيح ضد السنغال، وبنتيجة سلبية حسمت تونس الصعود للمونديال على حساب مالي، وكانت البطاقة الباقية من نصيب المغرب الذي فاز على الكونغو برباعية نظيفة.