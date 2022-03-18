دائمًا يحدث داخل المناسبات الرياضية الشهيرة كمباريات كرة القدم، حيث تتواجد الكاميرات، والبث المباشر، أمور خارجة عن المألوف من بين المشجعين، إما للفت الانتباه، أو للمطالبة بأمور سياسية أو معيشية أو غيرها، ففي واقعة غريبة حدثت في الدوري الإنجليزي الممتاز، أقبل أحد المشجعين الغاضبين على اقتحام أرض الملعب وشنق نفسه بعمود المرمى، وذلك خلال مواجهة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

مشجع يحاول شنق نفسه

وتمكن المشجع الشاب، في لمح البصر من تثبيت نفسه من رقبته على القائم الأيسر للمرمى، ليتوقف اللعب بالدقيقة 50 خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بعد ربط المشجع لرقبته في المرمى، مما أجبر رجال الأمن على التدخل لإنقاذ الموقف فورًا.

وارتدى المشجع قميصًا يخص مجموعة الاحتجاج التي انتشرت مؤخرًا بعنوان “Just Stop Oil” أو توقفوا عن استخدام البترول.

وفي النهاية تم حمل الشاب وإخراجه من أرض الملعب، بينما التقطت كاميرات التليفزيون أحد أفراد فرقة الإطفاء ممسكًا بألة قواطع الكابلات لقطع الحبل الذي لفه المشجع على رقبته، كما أظهرت الكاميرات أن الأمن حاول تحريره بصعوبة كبيرة.