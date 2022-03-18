مشجع يحاول شنق نفسه
وتمكن المشجع الشاب، في لمح البصر من تثبيت نفسه من رقبته على القائم الأيسر للمرمى، ليتوقف اللعب بالدقيقة 50 خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بعد ربط المشجع لرقبته في المرمى، مما أجبر رجال الأمن على التدخل لإنقاذ الموقف فورًا.
وارتدى المشجع قميصًا يخص مجموعة الاحتجاج التي انتشرت مؤخرًا بعنوان “Just Stop Oil” أو توقفوا عن استخدام البترول.
وفي النهاية تم حمل الشاب وإخراجه من أرض الملعب، بينما التقطت كاميرات التليفزيون أحد أفراد فرقة الإطفاء ممسكًا بألة قواطع الكابلات لقطع الحبل الذي لفه المشجع على رقبته، كما أظهرت الكاميرات أن الأمن حاول تحريره بصعوبة كبيرة.
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ومن جانبه قال الشاب الذي ربط نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن في عام 2022 وحان وقت البحث عن التقدم وعدم الوقوف، يجب أن نتصرف وكأن الأمر حالة طارئة”.
وأضاف: “تقرير تلو الآخر يخبرني أن مستقبلي سيكون سيئًا، وحكومتي تقول لي لا تقلق وأن أدفع معاشًا تقاعديًا”.
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