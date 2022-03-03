التقطت عدسات الكاميرا لحظة بكاء مشجع لنادي النصر، وذلك بعد تقدم الهلال بثلاثية في الشوط الأول.

دموع وحزن من أحد الجماهير النصراوية قبل بداية الشوط الثاني بعد تقدم #الهلال بنتيجة 3 – 0.#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/8qp9pHi441

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزعيم بثلاثية دون رد، أحرزها كل من سالم الدوسري هدفين والبرازيلي ماثيوس بيريرا هدفًا.

ونقلت قناة SSC الناقلة لحظة بكاء مشجع نادي النصر بعد نهاية أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

وتُقام المباراة بين الفريقين حاليًا على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.