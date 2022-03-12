نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في تحقيق فوز مثير على الطائي بثلاثية لهدف في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هدف مارادوني من أمير سعيود:

ونجح اللاعب الجزائري أمير سعيود في إحراز الهدف الأول لـ الطائي بمهارة فردية رائعة على طريقة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في شباك الحارس ياسر المسيليم في الدقيقة الـ34.

عمر السومة يستعيد بريقه مع الأهلي:

وتمكن الكاميروني فرانك كوم في إحراز التعادل للراقي في الدقيقة الـ41 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، بضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، كشر الراقي عن أنيابه الهجومية، ليضيف السوري عمر السومة هدفين في الدقيقتين الـ49 و57.

وفاز الراقي بثلاثية لهدف، ليُصبح رصيده 28 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.