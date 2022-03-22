جذبت جماهير نادي الاتحاد الأنظار إليها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، لتكون الأكثر حضورًا حتى الآن.

الاتحاد صاحب أكثر 5 مباريات حضورًا جماهيريًّا:

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” عن قائمة أكثر 5 مباريات حضورًا جماهيريًّا هذا الموسم، وجاءت جمعيها في ملعب الاتحاد، ويتصدر مواجهته ضد الحزم، والتي وصل العدد فيها إلى 52 ألف و329 مشجعًا.

وجاءت مباراة الاتحاد ضد الطائي في المركز الثاني بـ49 ألف و206 مشجعين، ثم مواجهة الفتح بعدد حضور بلغ 41 ألف و395 مشجعًا، يليها لقاء أبها بـ35 ألف و621 مشجعًا، ثم التعاون بـ34 ألف و547 مشجعًا.

وتقوم جماهير العميد بابتكار احتفالات، ليصبح احتفالها الشهير “يمشي كدا كدا”، هو المعتمد من معظم فرق أوروبا بعد الفوز في جميع البطولات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد هذا الموسم:

ويسير العميد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث يطمح العميد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.