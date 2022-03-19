كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة منتخب الفراعنة لمواجهتي السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

قائمة منتخب مصر:

وجاءت القائمة مكونة من: “محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر كمال عبدالواحد، عمر جابر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي (الونش)، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد النني، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه”.

المستبعدون من القائمة:

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمد شريف مهاجم الأهلي المصري ومصطفى فتحي لاعب التعاون والمدافع أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد للإصابة.

ستكون المباراة الأولى بين مصر والسنغال في القاهرة يوم الجمعة القادمة، ثم مباراة العودة في العاصمة السنغالية داكار يوم 29 مارس.