أقدم السفاح الهندي الذي تورط في قتل الأسرة الكويتية في العارضية على شنق نفسه داخل السجن مستخدمًا ملابسه الداخلية.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية نقلا عن مصادر رسمية إن المتهم بجريمة العارضية التي راح ضحيتها أسرة كويتية، شنق نفسه باستخدام ملابسه.

تفاصيل مقتل الأسرة الكويتية

وكانت منطقة العارضية في الكويت شهدت مؤخرًا جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم، وهو من جنسية هندية .

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قامت بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له، وتم ضبطه في منطقة الصليبية، واتضح أنه من جنسية هندية وأفاد بأنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

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