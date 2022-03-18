واصل مهرجان ” قاف الرياض” فعاليات أمسياته الشعرية أمس الخميس، بساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك تحت رعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة المنطقة، حيث تستمر 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أمسيات شعرية

وشارك في الأمسية الشعرية الثانية من ليال الفعاليات شعراء المحاورة بعدد من القصائد والطواريق الوطنية ، أحياها كلٌّ من الشعراء : مصلح بن عياد، وصقر سليم، وفهد العازمي، وإبراهيم الشيخي، وحامد القارحي، ووصل العطياني،وقد نالت استحسان جمهور وعشاق فن المحاورة الذي يعد موروثا يحظى باهتمام شعبي.

روزنامة متنوعة

يأتي ذلك ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان ” قاف الرياض” المجتمعية ، إضافة إلى العروض الشعبية، والسوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، وكذلك المواقع المخصصة للأسر المنتجة، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم و”الكافيهات”.

