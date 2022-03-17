أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير على أن عقوبات قاسية بصدد الإصدار ضد نادي الاتحاد بعد بيانه الذي أصدره مؤخرًا ضد قرارات لجنة الانضباط مطالبًا بحلها.

#ملعب_SBC | أحمد الأمير – قانوني رياضي: لا توجد أي فائدة من بيان نادي #الاتحاد، وستصدر عقوبات قاسية بسبب هذا البيان. #قناة_SBC pic.twitter.com/8HkTOH93RN

— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 16, 2022

بيان الاتحاد لا فائدة له:

وقال الأمير في تصريح لـ برنامج “ملعب SBC”: “لا فائدة من بيان النادي، والعقوبات ستكون قاسية ضد النادي لأنه أصدر بيان غير مناسب ضد لجنة قضائية”.

وأضاف الأمير: “وفقًا للقانون العقوبات قد تكون إيقاف لنهاية الموسم الحالي بالنسبة لمدير المركز الإعلامي في النادي ولرئيس النادي أنمار الحائلي أو إيقاف لمدة موسم كامل لكليهما مع غرامة 300 ألف ريال على النادي”.

العقوبة التي وُقعت على رئيس الشباب السابق:

وأعاد البيان الأخير لنادي الاتحاد، إلى الأذهان العقوبة التي وُقعت ضد عبدالله القريني رئيس نادي الشباب السابق قبل 5 سنوات من الآن، وذلك بعد تعليقاته القوية ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق آنذاك.

وجاء إيقاف القريني في أغسطس 2017 بعد ثبوت مخالفته للفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة الانضباط، بعدما قام بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام للاتحاد السعودي ومسؤوليه.

وجاء نص القرار بإيقاف رئيس الشباب لمدة عام من ممارسة أو المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.