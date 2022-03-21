تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الاثنين، فيما يستمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية. يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مهلة حتى ظهر اليوم للسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، فيما ردت الحكومة الأوكرانية على الطلب الروسي بأن الاستسلام في ماريوبول غير وارد.

هذا وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية تتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن القوات الروسية لا تزال بعيدة بنحو 25 كيلومتراً عن وسط كييف.

وأضافت أن روسيا ستعطي على الأرجح الأولوية لمحاولة تطويق كييف خلال الأسابيع المقبلة.

قتلى في كييف

ميدانيا، قُتل 6 أشخاص على الأقل في كييف جرّاء قصف شنّه الجيش الروسي على مركز تجاري، مساء الأحد، وفق ما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وكان انفجار ضخم هز المدينة خلال الهجوم، وشوهدت نيران بين أنقاض مركز “ريتروفيل” التجاري، حسب صحافيّين في وكالة “فرانس برس”.

من جهتها، قالت خدمات الطوارئ على “فيسبوك”، إن قصفا تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي شمال غرب المدينة، وباندلاع النار في آليات عدة.

ونشرت خدمات الطوارئ صوراً التقطتها كاميرا مراقبة تظهر انفجاراً هائلاً وسحابة على شكل فطر، وأعقبت ذلك سلسلة انفجارات صغيرة.

ضحايا تحت الأنقاض

وانتشل رجال الإطفاء من بين أنقاض المبنى رجلا واحدا على الأقل مغطّى بالغبار، حسب صور فيديو أخرى نشرتها خدمات الطوارئ.

وطوّق جنود الموقع وأمروا الصحافيين بالتراجع، مشيرين إلى الخطر الذي تُمثّله ذخائر غير منفجرة، من دون أن يعطوا مزيدا من التفاصيل.

وقال سكّان يعيشون في مبنى مجاور تحطّمت نوافذه بسبب الانفجار، إنّهم شاهدوا قبل أيام عدّة قذائف صواريخ متحرّكة قرب المركز التجاري.