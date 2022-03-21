ضربت عواصف شديدة نيوزلندا وتسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقد أثر اثنين، فيما شهدت مناطق البلاد فيضانات قوية خصوصاً في أوكلاند، أكبر مدن البلاد، على ما أعلن مسؤولون اليوم الاثنين.

قتلى وفقدان آخرين

وقالت الشرطة إن ثلاث جثث انتُشلت وفُقِد أثر شخصين بعد غرق قاربهم مساء الأحد خلال العاصفة قبالة منطقة نورثلاند في شمال الأرخبيل النيوزيلندي، ونُقل خمسة ناجين إلى المستشفى.

قطع الطرق السريعة

وأوضحت مصلحة الأرصاد الجوية أن العاصفة تحركت بعد ذلك جنوبا، ووصلت صباح الاثنين إلى أوكلاند حيث تساقط 76.8 ملم من الأمطار في ساعة واحدة، وهو ثاني معدل قياسي لهطول الأمطار في المدينة خلال مدة زمنية كهذه.

وقُطعت طرق سريعة بسبب الفيضانات، وأغلقت المدارس وتوقفت خطوط العبارات بسبب غزارة الأمطار.