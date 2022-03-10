شهدت منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض يوم أمس الأربعاء 9 مارس، مسرحيةً بعنوان ” قحفية وغترة وعقال”، وهي من بطولة: حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، خالد السجاري، عبدالله البدر، وإخراج عبدالله البدر، وتأليف أحمد العوضي.

كما تحتضن المنطقة اليوم الخميس، مسرحيةً كوميديةً بعنوان “يا ألعب…يا أغلس”، وهي من بطولة: روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

قحفية وغترة وعقال:

وتحكي مسرحية ” قحفية وغترة وعقال”، أحداثًا وقعت في منزل سعى صاحبه لأن يحافظ على الترابط العائلي بين أبنائه الذين يعلم جيدًا أن الطمع والحياة قد أشغلتهم عن أمور عدة، فيقوم بكتابة وصية لأبنائه تقرأ لهم بعد وفاته، وهي أنه قد باع المنزل وأخفى النقود داخله ليجعلهم يجلسون داخل المنزل أطول مدة، محاولاً بهذا جعلهم يترابطون مرة أخرى.

في حين تدور أحداث مسرحية “يا ألعب…يا أغلس” في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

رباط الحجز:

وتعرض مسرحية ” قحفية وغترة وعقال” على مسرح بكر الشدي في منطقة استوديو إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، وتستمر خمسة أيام، وتعرض على فترتين الأولى من الساعة الـ 5:30 حتى الساعة 8:00 مساءً، والثانية من الساعة الـ 10:00 مساءً حتى الساعة الـ 1:00 بعد منصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

يا ألعب…يا أغلس:

فيما تعرض مسرحية “يا ألعب…يا أغلس” على مسرح محمد العلي في منطقة استوديو إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، وتستمر أربعة أيام، وذلك من الساعة الـ 8:30 حتى الساعة 11:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

وتعد المسرحيتان من ضمن مجموعة مسرحيات تقام خلال فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبةً من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتأتيان ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم خلال 7500 يوم فعالية.