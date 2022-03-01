أوضحت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيصدر قرارًا مفاجئًا بشأن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

كريستيانو رونالدو قد يبقى في مانشستر يونايتد:

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن اليونايتد لن يوافق على رحيل رونالدو في صيف 2022 بجانب الإبقاء على الفرنسي أنتوني مارسيال الذي يلعب حاليًّا مع نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

رونالدو كان قريبًا من مانشستر سيتي:

وكان رونالدو عاد إلى اليونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، حيث كان قريبًا من الانتقال للجار مانشستر سيتي، لكن المدرب الأسكتلندي القدير أليكس فيرجسون أقنع رونالدو بالانضمام لليونايتد.

وذكرت صحيفة The Mirror بوقت سابق أن إدارة اليونايتد تريد تصحيح الخطأ التي وقعت فيه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو حيث تم ضمه ليس للحاجة الفنية له، ولكن لمنع مانشستر سيتي من التعاقد معه.

ولم ينجح رونالدو في قيادة اليونايتد للمنافسة على الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع، ويطمح فقط لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.