انتهت، منذ قليل، قرعة دوري أبطال أوروبا لمنافسات الدور ربع النهائي، وأسفرت عن مواجهة نارية بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأُقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة تشيلسي لفريق ريال مدريد، مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، فياريال وبايرن ميونيخ، بنفيكا وليفربول.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تكون لقاءات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته، وفقًا لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

نصف نهائي دوري الأبطال

ويُلاقي الفريق المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، الصاعد من لقاء تشيلسي وريال مدريد في نصف النهائي، ويواجه المتأهل من مباراة بنفيكا وليفربول، الصاعد من مواجهة فياريال وبايرن ميونيخ.

وستُقام منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يومي 26 و27 من شهر أبريل المقبل، على أن يتم لعب مواجهات الإياب يومي 3 و4 من شهر مايو القادم، وستقام المباراة النهائية في باريس يوم 28 مايو.