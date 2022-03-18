أسفرت قرعة دوري الأبطال ضمن منافسات الدور ثمن النهائي عن مواجهات نارية للفرق الإسبانية.

قرعة دوري الأبطال

وأُقيمت قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، وأسفرت عن مواجهة تشيلسي لفريق ريال مدريد، مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، فياريال وبايرن ميونيخ، بنفيكا وليفربول.

وستُقام مواجهات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تكون لقاءات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته، وفقًا لقرعة دوري الأبطال اليوم.

مواجهات نارية للأندية الإسبانية

وألقت الصحف الأوروبية الضوء على نتائج قرعة دوري الأبطال، وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “الثلاثي الإنجليزي يعرف مصيره في ربع النهائي.. وأنباء سيئة لتشيلسي”.

وكتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “تشيلسي يحظى بريال مدريد ومان سيتي يواجه أتلتيكو المنتصر على يونايتد وليفربول يقابل بنفيكا بعدما حصل رجال يورجن كلوب على المسار الحلم إلى نهائي باريس”.

وعلقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلة: “قرعة صعبة للغاية للأندية الإسبانية”، وقالت صحيفة “آس” الإسبانية: “قرعة مرعبة”، وكتبت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “تشيلسي والريال في ربع النهائي”.

وفي السياق ذاته، علقت صحيفة “بيلد” الألمانية على القرعة، قائلة: “حظ سعيد في دوري الأبطال.. البايرن يحظى بفياريال”.