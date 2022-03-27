أعلنت صحة عسير عن رغبتها في استئجار أرض لتخصيصها كمواقف لسيارات المراجعين والمرضى لمستشفى عسير المركزي.

وأوضحت “صحة عسير”، في بيان لها، أنه إشارةً لمّا تم تداوله عبر عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول الحاجة الماسة لتخصيص مواقف لخدمة المراجعين والزوار، فقد تم الإعلان عن الرغبة في استئجار أرض لتخصيصها كمواقف للسيارات.

استئجار أرض كمواقف :

وأكدت صحة عسير، على توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ؛ بشأن الرغبة في استئجار أرض كمواقف سيارات للمراجعين وتم استقبال الطلبات وفي طور استكمال ما يلزم من إجراءات في التعميد والترسية”.

متابعة استكمال الإجراءات :

ووجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير جميع المعنيين في صحة المنطقة ؛ بمتابعة استكمال الإجراءات بشكل عاجل للتسهيل على المستفيدين من المرضى والمراجعين والزوار الكرام .