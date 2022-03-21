أصبح الاحتفال الشهير الخاص بنادي الاتحاد “يمشي كدا كدا”، هو المعتمد من معظم فرق أوروبا خلال احتفالاتها بالفوز في جميع البطولات.

#المنصة_مع_البكيري

قصة " #يمشي_كدا_كدا " والصدى الذي لاقته عالمياً، يرويها لنا عندليب مدرجات #الاتحاد صالح القرني عبر المنصة الآن. pic.twitter.com/mLB6Zpukxk — إذاعة ألف ألف (@AlifAlifFM) March 21, 2022

الاتحاد يتصدر:

ويسير العميد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

وبعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأخيرة، احتفل اللاعبون مع الجماهير في المدرجات برقصة خاصة على أنغام “يمشي كدا كدا”، لتجتاح هذه الاحتفالية العالم مؤخرًا.

احتفال يمشي كدا كدا يجتاح العالم

وقامت الحسابات الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لعدد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونة، موناكو، روما وميلان وغيرهم بالاحتفال على طريق العميد “يمشي كدا كدا”.

وكشف عندليب مدرجات العميد، صالح القرني سر هذا الاحتفال، وقال: “عندما ينطق مدرج الاتحاد بأي لزمة فإنها تصبح ذات طابع خاص ويتداول ويقلد في كل مكان”.

وتابع عن الاحتفالية الشهيرة قائلًا: “هي تعبر عن تقدم العميد الدائم نحو الصدارة وهيئة مشي الجمهور الاتحادي مع صدارة فريقه للدوري.. انتشار اللزمة عالميًّا يعود الفضل فيه للجماهير واللاعبين وطريقة أدائهم لها بالصوت والحركة”.

وأضاف: “عودة كامل الطاقة الاستيعابية للمدرجات، يؤكد رمزية مشجع العميد وصوتهم في الرد يصنف كثورة رياضية، ولدي تواصل مع العديد من الشعراء وسيكون لدينا (جديد) سيصدر قريبًا وأتمنى بأن يتزامن مع تحقيقنا للدوري والكأس بمشيئة الله”.