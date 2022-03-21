قفزت أسعار الذهب في مصر، عصر اليوم الاثنين، بحوالي 22 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 972 جنيهًا كأعلى مستوى له في تاريخه، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولارًا وهو سعر قابل للتغير مستقبلًا.

آخر أسعار الذهب اليوم:

وسجل عيار 21 في مصر 972 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 18 ما قيمته 833 جنيهًا للجرام، أما عيار 24 فقد سجل 1111 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 7676 جنيهًا. وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 77 جنيهًا في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، وذلك بسبب أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية.



ارتفاع سعر الدولار:

وارتفع سعر الدولار، اليوم الاثنين، مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمقدار زيادة قدرها قرابة 15% ليجري تداول سعر الدولار في البنوك المصرية بين 18.22 للشراء و18.32 جنيه للبيع.