آخر أسعار الذهب اليوم:
وسجل عيار 21 في مصر 972 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 18 ما قيمته 833 جنيهًا للجرام، أما عيار 24 فقد سجل 1111 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 7676 جنيهًا.
وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 77 جنيهًا في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، وذلك بسبب أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية.
ارتفاع سعر الدولار:
وسجل سعر الدولار في البنوك الوطنية وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للشراء 17.40 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع، بعد إن كان 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وجاء ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه إلى قرار البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية استباقيًا لتطور الأحداث العسكرية في الأراضي الأوكرانية وما تلاه من آثار اقتصادية عالمية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وتلا رفع أسعار الفائدة 1%، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 الأمر الذي جعل كثيرين يتوقعون المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي سوف تقوم مصر باتخاذها الفترة المقبلة.
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