نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير وعريض على الأهلي برباعية مقابل هدفين، ليُنعش الأزرق آماله في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع المتصدر نادي الاتحاد.

حضور جماهيري مميز بقمة الهلال والأهلي:

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من قبل الفريقين، مع تفوق للحضور الهلالي؛ كون المباراة أُقيمت في ملعب “الملز” في الرياض، حيث وثقت صحيفة “المواطن” التفاعل الجماهيري الكبير في لقاء قمة الجولة الـ25.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بثلاثية دون رد عبر النيجيري أوديون إيجالو في الدقائق الـ11 والـ34 والـ46.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة الـ59.

ملخص المباراة:

تراجع أداء الأزرق، ليمنح الفرصة لـ الأهلي لتقليص الفارق عبر كل من عمر السومة من ركلة جزاء والمقدوني أليوسكي بالدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة بالمركز العاشر.

يذكر أن نتائج الهلال تحسنت بصورة كبيرة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، منذ توليه مهمة الفريق الأول في فبراير الماضي خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.