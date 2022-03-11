انتقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتفاق، الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الاتفاق والنصر في الجولة الـ24 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"عمري 51 عام و لم أشاهد ظروف مشابهة مثل الذي حدث، الطرد لم يكن خطأ من الأساس وهدف النصر الأول كان خطأ من تالسكا.. و أستغرب من غضب لاعبي #النصر"

كارتيرون – مدرب نادي #الاتفاق#الاتفاق_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/iWPFxYrC9J

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 11, 2022

وتحدث كارتيرون لقنوات SSC قائلًا: “حقيقة عمري 51 عامًا وألعب كرة قدم منذ سن 6 سنوات، ولم أجد أفعالًا مماثلة لما فعله الحكم في مباراة اليوم، الطرد لم يكن خطأ من الأساس ضد سنوسي هوساوي وهدف العالمي الأول كان خطأ من البرازيلي تاليسكا”.

مدرب الاتفاق يرد على تصرف لاعبي النصر:

وأضاف كارتيرون: “أستغرب من غضب لاعبي العالمي ولم أواجه ظروفًا مشابهة لما حدث في مباراة اليوم”.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، أصبح رصيد أصفر العاصمة 45 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتفاق 24 نقطة في المركز الرابع عشر.