أنهى نادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د39' الهدف الأول لـ #الشباب عن طريق كارلوس جونيور

الطائي 0 × 1 الشباب#الطائي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/LVsRynn3eV

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

وكان نواف العابد، أهدر فرصة التقدم لليث في الدقيقة الـ18، بعدما أضاع الكرة خارج الشباك الخالية.

وعاد البرازيلي كارلوس جونيور مسجلًا الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ39 بطريقة جميلة.