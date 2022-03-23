أعلنت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم عن إطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10,755 م2 وطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفاً، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار لا يجاوز الدقيقة.

مجمع تجاري ومواقف:

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتضم المحطة مجمعاً تجارياً ودورات مياه ومناطق انتظار ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات، وأخرى للسيارات ومطاعم للوجبات السريعة ومقاهي وتموينات ومباسط وصوالين حلاقة، ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز إرشاد وتوجيه.

تحسين كفاءة الخدمات:

ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.

كما أطلقت الشركة مركز (تسليم)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة خدمات الحج.

وجاءت فكرة انطلاقة هذا المركز لتقديم الخدمات اللازمة لمقدمي خدمات الحج «شركات الطوافة» بالمشاعر المقدسة، ليكون مركزاً ريادياً متطوراً يتواكب مع احتياجات العصر، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في الارتقاء بأعمال الحج.

تطوير الخدمات:

ويقوم المركز بالإشراف والمراقبة والمتابعة بأسلوب مميز في كافة الأعمال، مما يسهم في تطوير الخدمة، وينعكس إيجابياً على تطوير خدمات الحج، ويخدم المركز القطاعات العاملة في الحج تحت مظلة واحدة؛ بما يعود بالنفع على رفع جودة الخدمات من حيث سرعة الاعتماد، وضمان جودة الأعمال المنفذة، في سبيل تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يتناسب مع الاهتمام المقدم لهم من الدولة.