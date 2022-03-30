أعلن الفنان رابح صقر، أغنيتين جديدتين فى الحفل الغنائي المخصص للاحتفال بتأهل السعودية في ملعب الجوهرة، بمناسبة تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2022، بمشاركة الفنان ماجد المهندس وعايض وداليا مبارك.



اكفخ جناحك:

وواحدة من الأغنيتين اسمها “اكفخ جناحك” طرحها الفنان رابح صقر عبر حسابه الخاص على موقع “يوتيوب”، وانتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي من المعجبين بتعليقات “جديد الموسيقار رابح صقر بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم”.

كلمات أغنية رابح صقر الجديدة:

أغنية اكفخ جناحك تقول في مطلعها “اكفخ جناحك فوق يا طير الهــدد شرّف على المرقاب يالحر القطام.. اكفــخ بـنا هام السحايب يا ولد علمهم الصقر السعودي لين حام”.

الأخضر يتصدر:

كان المنتخب السعودي، تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة، متفوقاً على المنتخب الياباني الذي جمع 22 نقطة.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعد أن تحددت منتخبات قارة آسيا التي تأهلت، وهي المملكة واليابان وكوريا الجنوبية وإيران، في حين تلعب الإمارات والعراق على نصف مقعد، قبل أن يخوض مباراة مع رابع قارة أمريكا الشمالية.