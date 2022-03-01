أصبح المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أول مدرب في تاريخ النادي يهزم الأهلي ذهابًا وإيابًا في ديربي جدة بموسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يقدم موسمًا ممتازًا مع كونترا:

وكان العميد تحت قيادة كونترا بالموسم الحالي، فاز على الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد، ثم فاز على الراقي مجددًا السبت الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل للعميد، المغربي حمدالله ثلاثة أهداف والبرازيلي رومارينيو هدفًا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الـ22.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ22:

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح والفيحاء، ثم الرائد برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الطائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، ثم التعاون بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.