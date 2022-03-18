أعرب الروماني كوزمين كونترا، مدرب نادي الاتحاد، عن سعادته بالفوز على الحزم بنتيجة 3/ 0 في الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل مدرب الاتحاد:

وتحدث كونترا لقنوات SSC قائلًا بعد المباراة: “أنا سعيد للغاية بالنتيجة، وكان من المهم الفوز، العميد حقق ما يريد رغم الغيابات والإصابات”.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، كشر العميد عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدف الأول عبر تصويبة من مهند الشنقيطي في الدقيقة الـ66. وبعدها بـ20 دقيقة، عاد المغربي حمدالله وأضاف الهدف الثاني للعميد.

وفي الدقيقة الـ96 عاد حمدالله للتألق وأضاف ثالث أهداف العميد وثاني أهدافه الشخصية في شباك الحزم من ركلة مقصية مزدوجة وبطريقة جميلة.

العميد للنقطة الـ60:

أصبح رصيد العميد بعد الفوز 60 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الـ16 والأخير ليقترب من الهبوط.