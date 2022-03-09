أكد المدير الفني الروماني كوزمين كونترا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عانى من غيابات عديدة أمام الهلال، الأمر الذي أثر على الأداء في الكلاسيكو.

كونترا يؤكد معاناة الاتحاد من الغيابات:

وقال كونترا بعد الكلاسيكو: “سنحت لنا فرصتان في الشوط الأول ولم نستغلها، وحاولنا الخروج بنقطة من المباراة، ومن الآن نبدأ الاستعداد للمباريات القادمة”.

وتابع مدرب الاتحاد تصريحاته قائلًا: “لدينا 6 غيابات مهمة، وزياد أمس فقط تقرر أن يشارك في الكلاسيكو، وذلك بسبب الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية”.

وأضاف كونترا: “تم تغيير كمارا بسبب طلبه، اللاعبين حاولوا كثير لتغيير النتيجة، أنا أتكلم بالجانب الفني فقط، ولا أتحدث عن الأمور التحكيمية.. عانينا كثيرًا بسبب الغيابات، ونتمنى جاهزيتهم في المباريات المقبلة”.

الزعيم يعطل الاتحاد:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، سجلهما سالم الدوسري وأوديون إيغالو، فيما أحرز هدف العميد هارون كمارا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.