اختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومدرب العميد، الروماني كوزمين كونترا، وحارس الفيصلي، مصطفى ملائكة لجائزة الأفضلية لشهر فبراير.

📢 رحبوا معنا باللاعب الأفضل 🌟 🇲🇦 عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد @ittihad الفائز بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير 👏.#جوائز_SPL pic.twitter.com/OSYkj41UHB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 1, 2022

تألق حمدالله ومدرب الاتحاد

وتم اختيار جوائز الأفضل لشهر فبراير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 19، 20، 21 و22، والتي شهدت تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ ليتوج مدربه كونترا بجائزة الأفضل.

وجاء اختيار حمدالله لجائزة أفضل لاعب، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 4 مباريات.

ونجح حمدالله في تسجيل هدف أمام فريقه السابق النصر، وآخر ضد التعاون، وأحرز ثنائية في شباك أبها، بالإضافة إلى هاتريك أمام الأهلي، ليقود الاتحاد لتحقيق 3 انتصارات وتعادل إيجابي في مباراة سكري القصيم.

حارس الفيصلي والبريكان يخطفان الأنظار

وظهر مصطفى ملائكة بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حيث حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، ليساهم في الفوز على ضمك والتعادل مع الفيحاء والرائد، قبل أن يخسر عنابي سدير مباراتين.

واُختير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان كأفضل لاعب واعد بعد تألقه اللافت خلال شهر فبراير، ونجح في تسجيل هدفين أمام الباطن والحزم.

جدير بالذكر أن الفريق الفني يضم كلًا من؛ خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.