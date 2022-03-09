ينظم مجلس الضمان الصحي فعالية كونكتاثون البرمجية على مدار يومين متتاليين 9-10 مارس الجاري، وذلك لتمكين أصحاب العلاقة التأمينية من خلال تسهيل عمليات الربط في المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس”.

أهداف كونكتاثون الضمان الصحي

ويسعى المجلس من خلال فعالية كونكتاثون التي يحتضنها في مقره إلى رفع درجة جودة وكفاءة الخدمات والتعاملات في قطاع التأمين الصحي والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب العلاقة التأمينية إلى جانب تعريفهم بآلية الربط بـ “نفيس” وتسهيل إتمامها بكل يسر بواسطة حلول تقنية مبتكرة تساهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي.

ويكثف مجلس الضمان الصحي جهوده من خلال كونكتاثون لتعزيز التحول الرقمي واستخدام الحلول التقنية وفقًا لاستراتيجيته التي تولي أهمية كبرى بالاستدامة والابتكار، في ظل مشاركة شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات وشركات الربط.

الاستدامة والابتكار في مجلس الضمان الصحي

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي عبدالله الشرقي حرص المجلس على الاستدامة والابتكار من خلال الحلول الرقمية التي تهدف إلى رفع درجة كفاءة وجودة قطاع التأمين الصحي وتقديم أفضل الخدمات بأيسر الطرق.

وقال الشرقي :” تعد فعالية كونكتاثون إحدى سبل تفعيل التعاون بين أطراف العلاقة التأمينية لتمكينهم وتسهيل عملية الربط في المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس” مما يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى مواجهة التحديات باستخدام أحدث الحلول التقنية الحديثة”.