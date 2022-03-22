تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في أحدث إطلالة لها مع زوجها الدوق ويليام، وذلك أثناء زيارتهما لغابة بليز في اليوم الثالث من جولتهما الكاريبية أثناء عقد دورة تدريبية للبقاء على قيد الحياة في الغابة.

كيت ميدلتون بفستان وردي

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، زار ويليام وكيت وحدة دعم تدريب الجيش البريطاني (BATSUB) أمس الاثنين، والتي قدمت تدريبًا على البيئة الاستوائية للقوات من المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين.

وارتدت كيت فستانًا ورديًا متلألئًا تبلغ قيمته 2500 جنيه إسترليني من تصميم ” The Vampire’s Wife “وأكملت إطلالتها بصندل فضي بكعب.

كما ارتدت دوقة كامبريدج أقراطًا متدلية من الماس الذهبي ووضعت مكياجًا خفيفًا وحقيبة يد مطرزة، بينما ارتدى ويليام جاكيت لونه أزرق وقميصًا كحليًا.

وتركت الدوقة شعرها الأسود الطويل مسترسلًا خلف كتفيها لهذه المناسبة، مستعرضة الفستان الوردي اللامع الكامل وأقراطها المتدلية.

الحديث عن أوكرانيا

وخلال حفل الاستقبال، ألقى الأمير ويليام خطابًا وتحدث عن الصراع في أوكرانيا بقوله: “الديمقراطية كانت قيد الاختبار” وأشار أيضًا إلى خطاب جدته أمام برلمان بليز في عام 1994، عندما قالت: “الديمقراطية بحاجة إلى أن تكون مصونة “.

وأضاف: “لقد انضمت بليز إلى كثيرين آخرين في إدانة الغزو والدفاع عن مبادئ القانون الدولي والسلام والأمن. نفكر في أولئك الذين يكافحون في أوكرانيا ونتضامن معهم.”.