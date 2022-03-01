كشف حساب المواطن عن طريقة تغيير الحالة الوظيفية للزوجة ومن ثم تغيير قيمة دخل التابع.

تغيير الدخل في حساب المواطن:

ورد حساب خدمة المستفيدين في تويتر على سؤال أحد المستفيدين والذي جاء فيه: “أرغب في تعديل بيانات الزوجة من موظفة إلى غير موظفة وتغير الدخل عن طريق الجوال”.

وردت خدمة المستفيدين بالقول: “يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) واختيار أيقونة “لا توجد وظيفة” ثم حفظ البيانات.

وأضافت أنه يتبع هذه الخطوة خطوة أخرى وهي الانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع، ثم الضغط على زر حفظ.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.