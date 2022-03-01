كشفت تقارير إعلامية عن الطريقة الوحيدة لـ لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ قراراتها التي أثارت الجدل مؤخرًا ضد الأندية واللاعبين.

مصدر واحد فقط لـ لجنة الانضباط:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن اللجنة تأخذ قراراتها فقط بناءً على الناقل التلفزيوني الرسمي فقط وهو قنوات SSC.

وكانت جماهير الكرة السعودية طالبت مؤخرًا بمعاقبة اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بسبب طريقته في الاحتفال بهدفه في شباك الهلال في ربع نهائي كأس الملك حيث وُصفت بـ”الاستفزازية”.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نادي النصر الخميس المقبل في الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

3 مباريات لـ الهلال مع النصر بموسم واحد:

وكان الهلال تقابل مع النصر 3 مرات في الموسم الحالي بواقع مباراة في دوري أبطال آسيا ومباراة في كأس الملك ولقاء الدور الأول في الدوري السعودي.