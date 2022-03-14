مرحلة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور هي المرحلة التي تسبق إيداع الدعم الضماني للمستفيدين وفق الآليات التي حددتها وزارة الموارد البشرية.
استعلام نتائج الأهلية
وفور صدور نتائج الأهلية يتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيدين لكن مع ذلك يمكن معرفة حالة الأهلية قبل وصول الرسالة من خلال ما يلي:
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.
- الانتقال إلى الضمان الاجتماعي.
- الانتقال إلى تبويب المعلقات.
- في حالة وجود مبلغ مالي في المعلقات فهذا يعني أن المستفيد مؤهل.
- يتم الانتظار عدة أيام وسيتم إيداع الضمان في الحساب.
يذكر أن تعليق الدفعات هو إجراء استثنائي للتأكد من بيانات الحساب البنكي الذي يتم إيداع الدعم عليه.
سبب تأخر الضمان الاجتماعي المطور
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاعلت مع شكاوى بعض المستفيدين من تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان المطور.
جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي.
وأجابت الوزارة بقولها “يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري ويصرف لهم بناء على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم”.
شروط الضمان المطور
يذكر أن من بين شروط الضمان المطور ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
انا سجلت من شهرين ولا جاني رساله منهم بالموافقه او الرفض
ضمان مطور
ضمان مطور
إذ كان الحساب البنكي سالب هل يواثر في لاستحقاق من الدعم
إذ كان الحساب سالب هل يواثر في لاستحقاق