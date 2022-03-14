مرحلة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور هي المرحلة التي تسبق إيداع الدعم الضماني للمستفيدين وفق الآليات التي حددتها وزارة الموارد البشرية.

استعلام نتائج الأهلية

وفور صدور نتائج الأهلية يتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيدين لكن مع ذلك يمكن معرفة حالة الأهلية قبل وصول الرسالة من خلال ما يلي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. الانتقال إلى الضمان الاجتماعي. الانتقال إلى تبويب المعلقات. في حالة وجود مبلغ مالي في المعلقات فهذا يعني أن المستفيد مؤهل. يتم الانتظار عدة أيام وسيتم إيداع الضمان في الحساب.

يذكر أن تعليق الدفعات هو إجراء استثنائي للتأكد من بيانات الحساب البنكي الذي يتم إيداع الدعم عليه.

سبب تأخر الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاعلت مع شكاوى بعض المستفيدين من تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان المطور.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأجابت الوزارة بقولها “يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري ويصرف لهم بناء على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم”.

شروط الضمان المطور

يذكر أن من بين شروط الضمان المطور ما يلي: