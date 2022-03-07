كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد الإسباني بعد غد في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشكوك تدور حول عدم إمكانية مشاركة كيليان مبابي

وقالت إذاعة RMC الفرنسية إن مبابي تعرض لإصابة خلال مران باريس سان جيرمان، وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الإذاعة أن اللاعب الفرنسي سوف يخضع لفحوصات طبية لمعرفة حجم الإصابة.

مبابي قد لا ينتقل إلى ريال مدريد

وبوقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي كيليان مبابي قد يرحب بتجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، متجاهلًا اهتمام ريال مدريد بضمه.

وكانت صحيفة L’equipe الفرنسية ذكرت أن مبابي ألمح لإدارة باريس سان جيرمان أنه لا يمانع بالبقاء في صفوف فريق العاصمة الفرنسية مؤكدًا حماسته لنيل لقب أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي.