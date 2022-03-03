دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات المهملة أو التالفة داخل الأحياء السكنية في مدن ومحافظات المملكة إلى المبادرة بإزالتها وإسقاطها من سجلاتهم لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك بالاستفادة من المهلة التصحيحية التي بدأت يوم الثلاثاء الأول من مارس 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة داخل المدن بيئياً وأمنياً تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

مهلة تصحيحية:

وأوضحت “البلدية والإسكان” و”المرور” في بيان صحفي مشترك، أنه يمكن لملاك المركبات المهملة أو التالفة الاستفادة من المهلة التصحيحية بالمبادرة بإسقاطها من سجلاتهم، على أن تستمر المهلة التصحيحية لمدة عام كامل، وسيتم إعفاؤهم خلال المهلة من الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات لمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة.

تشوه بصري:

وأشار البيان إلى أن إزالة المركبات المهملة أو التالفة داخل المدن بمبادرة وتفاعل من ملاكها سيعمل على معالجة التشوه البصري الذي تسببه المركبات التالفة أو المهملة داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن مما يعزز جودة حياة والبيئة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوار، وكذلك تحقيق المدن السعودية مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعا البيان إلى ضرورة مبادرة ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى إسقاطها من سجلاتهم لدى الجهات الرسمية أو نقل ملكية المركبة التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة بهدف تحسين الخدمات داخل المدن، كما يمكن التبليغ عن مواقع السيارات المخالفة من قِبل المواطنين من خلال خدمة “صور وأرسل” عبر تطبيق “بلدي”.