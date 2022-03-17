أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، في أول زيادة منذ عام 2018.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمائة و2 بالمائة بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأمريكي: إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمائة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمائة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمائة حتى نهاية 2024.

نسبة التضخم:

كما توقع أن يبلغ التضخم 4.3 بالمائة في 2022، و2.7 بالمائة في 2023، و2.3 بالمائة في 2024.

وقال: إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمائة هذا العام، وهو ما يمثل هبوطًا حادًّا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر والبالغة 4.0 بالمائة.

معدل البطالة:

وتوقع محلس الاحتياطي الاتحادي أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمائة هذا العام وأن يبقي عند هذا المستوى العام القادم، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6 بالمائة في 2024.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول: “إذا أظهرت قراءات التضخم حاجة لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع فسنفعل ذلك”.

وأضاف: “لدينا خطة لزيادة أسعار الفائدة بشكل مطرد على مدار عام”.