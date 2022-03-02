ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية، أقامت جمعية أسر التوحد بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ندوة الأحكام الفقهية لذوي اضطراب طيف التوحد، بحضور كل من سمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود والأمين العام أريج المعلم ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم الحصين وعدد من المختصين في المجال.

استخلاص الأحكام الفقهية

وناقشت الندوة الجانب الشرعي والطبي لتوضيح أهم السمات والأعراض لذوي التوحد واستخلاص أحكام فقهية تطبيقية تتناسب مع ذوي اضطراب طيف التوحد ومَن هم في محيطهم وكان ذلك بناءً على دراسة أعدتها الدكتورة شهد بنت عبدالعزيز المهنا بعنوان ” الأحكام الفقهية المتعلقة باضطراب طيف التوحد”.

حقوق ذوي اضطراب طيف التوحد

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود “إن جل تركيزنا يصب في حصول ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم على حقوقهم في جميع المجالات، حيث نلقي الضوء اليوم على مناقشة موضوع الأحكام الفقهية لذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خلال ارتباط المختصين في مجال التوحد بالمهتمين من الجانب الشرعي لاستخلاص أحكام فقهية تقوم الجمعية بدورها بنشرها وتعميمها على الأسر”.

وأوضح سموه أن ذلك يأتي من منطلق الحفاظ على النفس والعقل، وهما من الضروريات الخمس الأساسية التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها.