حضر نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى “فورمولا 1”.

لاعبو الأخضر يتابعون فورمولا 1:

ونشر حساب منتخب السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبين في السباق، وعلق قائلًا: “نسابق المستقبل باستضافة فورمولا 1 في السعودية.. صقورنا كان لهم تواجد في هذا المحفل العالمي”.

ونجح سائق فريق “رد بل”، الهولندي ماكس فريشتابن في التتويج باللقب الذي يُمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1”، بعد منافسة قوية مع سائق فريق “فيراري” شارل لوكلير.

منتخب السعودية يستعد في جدة:

ويُقيم منتخب السعودية الأول لكرة القدم معسكرًا في جدة، استعدادًا لمواجهة أستراليا على ملعب الجوهرة المشعة، مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن الأخضر التأهل إلى نهائيات المونديال رسميًّا، قبل مباراته الماضية ضد الصين، وذلك بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكن الأخضر يطمح في الفوز لضمان الصدارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).