حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من اندلاع الحرب العالمية الثالثة، مشيرًا إلى أنها وفي حال اندلاعها “ستكون نووية ومدمرة” حسب صفه.

لافروف يحذر من الدمار

ونقلت وكالة الإعلام الروسية “تاس” عن وزير الخارجية الروسي لافروف قوله، إن أسلحة نووية ستستخدم، ودمارًا واسعًا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة، مضيفًا أن روسيا، التي شنت ما وصفه بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه “خطرًا حقيقيًا” إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

وتابع: “روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية”، متهمًا كييف بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو بسبب واشنطن.

السيطرة على خيرسون

وفي وقت سابق من اليوم سيطرت القوات الروسية بشكل كامل على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو من خلال عقوبات اقتصادية موجعة وقاسية، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق الولايات المتحدة الأمريكية مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالاً في خاركيف، فيما أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بوقوع اشتباكات في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

ومنذ اليوم الأول لبدء الهجوم تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة وقد استهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف، خلّف قتلى وجرحى، بحسب السلطات المحلية.