نفت وزارة الصحة الكويتية وجود لقاحات ضد التلوث الاشعاعي، مؤكدة أنه استعدادات وقائية في حالات التأهب للطوارئ الإشعاعية.

لقاحات التلوث الإشعاعي

وقالت الصحة على حسابها الرسمي في تويتر: “لا صحة لوجود لقاحات للتلوث الاشعاعي، وإنما استعدادات وقائية في حالات التأهب للطوارئ الإشعاعية، والاستجابة لها وفق الأطر المتعارف عليها دوليًا بهذا الشأن”.

وتداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت إشاعة مفادها “لقاحات لسكان الكويت ضد مخاطر التلوث الإشعاعي”، قبل أن تخرج وزارة الصحة وتنفي هذه الإشاعات.

هيئة عامة لإدارة الأزمات

وكان نواب كويتيون تقدموا لمجلس الأمة بتوصيات خلال الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة تطورات الحرب الروسية – الأوكرانية، طالبوا فيها باستعجال إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وطالبت التوصيات بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار، للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي أسوة بتجارب دول الخليج الأخرى.

واشتملت التوصيات المطالبة بتطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الكويت لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية، وربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.

كما طالب النواب بضرورة توفير كميات كافية من أدوية محددة مثل “اليود”، وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.