استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم الخميس، وذلك بالاستماع إلى ٨ متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض.

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انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها (23). pic.twitter.com/RzX02GDMSR — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) March 10, 2022

وكانت اللجنة قد استمعت صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم.. حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح صباح اليوم فعاليات المسابقة والتي يبلغ عدد المشاركين فيها “119” متسابقًا ومتسابقة، وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري.. حيث تقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.