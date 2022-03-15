تسبب صاروخ روسي في تدمير مدرج مطار دنيبرو، الذي يعد المطار الأهم والأبرز في شرق أوكرانيا ما أدى إلى خروج المطار من الخدمة.

هكذا تم قصف مطار دنيبرو pic.twitter.com/OHEqkN9EB7

— الدكتور جلال فروي (@galalaiccu) March 15, 2022

وتسبب القصف الروسي في دمار هائل لمدينة دنيبرو بحسب ما أكده مسؤولون أوكرانيون.

وبحسب رويترز قال حاكم منطقة دنيبرو، فالينتين ريزني شينكو، إن القصف الروسي جرى في وقت مبكر من صباح الثلاثاء فيما أظهرت لقطات مصورة أن القصف كان بعد الثانية صباحًا.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي هذا فيما تتواصل الحرب الروسية الأكرانية في أسبوعها الثالث وسط دعوات دولية لوقف القتال والتوصل إلى حل عبر المفاوضات التي تجري بوساطة بيلاروسيا.

أوروبا ترفض الدخول في الحرب

يأتي هذا فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض دخول الاتحاد الأوروبي الحرب ضد روسيا أو فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا وهو الطلب الذي طالما كرره رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي.

وقال الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم: “اخترنا عدم الدخول في حرب مع روسيا ولن نقيم منطقة حظر جوي في أوكرانيا”.