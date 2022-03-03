حادث مأساوي تعرض له عشرات العمال في مصر بعد أن تعرضت الحافلة التي يستقلونها إلى سقوط شجرة ضخمة.

سقوط شجرة ومصرع 4 أشخاص

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب حافلة ركاب بعد أن سقطت أمامها شجرة ضخمة نتيجة الطقس السيئ الذي تشهده مصر.

ووقع الحادث المأساوي في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية – شمال القاهرة – حيث فوجئ قائد حافلة تقل عمالًا بسقوط شجرة ضخمة أمامه نتيجة شدة الرياح، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب الحافلة.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة 4 أشخاص وجرح 19 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الطواري بمدينة المنصورة.