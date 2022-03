وثقت مقاطع فيديو سقوط قذيفة روسية على أحد محال السوبر ماركت في مدينة خاركيف الأوكرانية، وذلك خلال اصطفاف بعض الأشخاص لشراء احتياجاتهم.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022