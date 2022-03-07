عززت روسيا من عتادها العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، استعدادًا لاقتحامها، في اليوم الـ 12 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

روسيا تحاصر كييف

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية عددًا كبيرًا من المدرعات الروسية تصل إلى محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك عددًا كبيرًا من المجنزرات وناقلات الجنود.

تطورات متسارعة

وشهدت الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة في الساعات القليلة الماضية، ليل الأحد، أبرزها بدء القوات الروسية بحشد الموارد لاقتحام كييف، وفقًا لهيئة الأركان الأوكرانية، التي أضافت أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل.

وأكد مسؤول أوكراني أن قصفًا روسيًا مكثفًا استهدف مدنًا وسط وشمال وجنوب البلاد.

وأفادت أوكرانيا، ليل الأحد، بتوقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف شرق أوكرانيا. ورصد مقطع فيديو عملية قصف روسي للبرج المذكور.

اشتباكات في إربين

واستهدف القصف الروسي أيضا مكتب المدعي العام الإقليمي، وسفارة أذربيجان في المدينة.

وشهدت مدينة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية صاحبها قصف روسي عنيف.

كما حذر عمدة لفيف غرب أوكرانيا من أن الرئيس الروسي يريد الاستيلاء على بلاده، التي تمثل جزءًا كبيرًا من أوروبا من خلال السيطرة على مدينة لفيف التي تضم مؤسساتٍ حكومية ومقار دبلوماسية.